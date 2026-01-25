USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Человек Трампа доволен переговорами с Нетаньяху

19:30 427

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф охарактеризовал как конструктивные состоявшиеся переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посвященные реализации мирного плана по прекращению войны в секторе Газа.

Накануне портал Axios сообщил, что для встречи с Биньямином Нетаньяху в Израиль прибыли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Ранее израильский портал Ynet писал, что они планируют посетить страну для обсуждения вопроса открытия КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

«Переговоры были сконцентрированы на продолжающемся прогрессе и реализации второй фазы плана по Газе президента (США Дональда) Трампа, состоящего из 20 пунктов, который США и Израиль продвигают вместе в тесном партнерстве, а также на более широких региональных вопросах. США и Израиль поддерживают прочные и давние отношения, которые основаны на тесном сотрудничестве и общих приоритетах. Обсуждение велось в конструктивном и позитивном ключе, стороны согласовали дальнейшие шаги и отметили важность дальнейшего сотрудничества по всем важнейшим для региона вопросам», – написал Уиткофф в соцсети X.

Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 2333
Зеленский назвал цену мира для Украины
Зеленский назвал цену мира для Украины НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:45 973
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 3818
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 3925
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 4488
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 2238
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 1684
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2320
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1856
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 2719
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9993

