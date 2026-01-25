Человек Трампа доволен переговорами с Нетаньяху

Накануне портал Axios сообщил, что для встречи с Биньямином Нетаньяху в Израиль прибыли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Ранее израильский портал Ynet писал, что они планируют посетить страну для обсуждения вопроса открытия КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

«Переговоры были сконцентрированы на продолжающемся прогрессе и реализации второй фазы плана по Газе президента (США Дональда) Трампа, состоящего из 20 пунктов, который США и Израиль продвигают вместе в тесном партнерстве, а также на более широких региональных вопросах. США и Израиль поддерживают прочные и давние отношения, которые основаны на тесном сотрудничестве и общих приоритетах. Обсуждение велось в конструктивном и позитивном ключе, стороны согласовали дальнейшие шаги и отметили важность дальнейшего сотрудничества по всем важнейшим для региона вопросам», – написал Уиткофф в соцсети X.