Словакия вызывает российского посла на ковер

Глава МИД Словакии Юрий Бланар осудил недавние удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины и заявил о намерении вручить российскому послу ноту протеста, сообщили в словацком внешнеполитическом ведомстве.

Бланар сообщил, что связался по телефону с украинским послом в Словакии Мирославом Кастраном, чтобы выразить соболезнования в связи с обстрелами российской стороной объектов критической инфраструктуры.

«Я осуждаю эти нападения, последствия которых являются фатальными, особенно в зимний сезон, и призываю Российскую Федерацию прекратить этот бесчеловечный подход и уважать международное гуманитарное право», – говорится в заявлении словацкого министра.

Он отметил, что в январе Словакия поставила Украине вдвое больший объем аварийной электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в декабре глава МИД распорядился выделить €500 тыс. на закупку 38 мощных генераторов у словацких производителей для передачи Украине. Большая часть этого оборудования была направлена в Сумскую область.

«Мы также передадим наш протест против нарушения международного гуманитарного права в посольство Российской Федерации в Словакии», – указал Бланар.

Ранее ноту протеста российскому послу в связи с усилением атак на Украину вручила Литва.