Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Зеленский обвинил Россию в использовании Беларуси

Россия использует территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине и давления на европейские страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, операторы российских реактивных дронов-камикадзе «Шахед» наносят удары по Украине, в том числе действуя с территории Беларуси, которая «превращена Москвой в площадку для демонстрации силы и запугивания Европы и всего мира так называемыми «Орешниками».

По мнению Зеленского, «промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе».

«...Мы все видим, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за полной зависимости Беларуси от Москвы», – утверждает президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Европы крайне важно не утратить ни один народ, стремящийся к свободе, и не откладывать принятие решений.

Зеленский назвал цену мира для Украины
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Курдянки маршируют
Си сам будет руководить армией Китая
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Москва пошла в отказ?
