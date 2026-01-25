Зеленский обвинил Россию в использовании Беларуси

Россия использует территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине и давления на европейские страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, операторы российских реактивных дронов-камикадзе «Шахед» наносят удары по Украине, в том числе действуя с территории Беларуси, которая «превращена Москвой в площадку для демонстрации силы и запугивания Европы и всего мира так называемыми «Орешниками».