Зеленский обвинил Россию в использовании Беларуси

Россия использует территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине и давления на европейские страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, операторы российских реактивных дронов-камикадзе «Шахед» наносят удары по Украине, в том числе действуя с территории Беларуси, которая «превращена Москвой в площадку для демонстрации силы и запугивания Европы и всего мира так называемыми «Орешниками».
По мнению Зеленского, «промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе».
«...Мы все видим, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за полной зависимости Беларуси от Москвы», – утверждает президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что для Европы крайне важно не утратить ни один народ, стремящийся к свободе, и не откладывать принятие решений.