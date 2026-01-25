USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по сноуборду

19:57

В туристическом центре «Шахдаг» Государственного агентства по туризму прошел Кубок Гейдара Алиева по сноуборду среди детей и взрослых.

В соревнованиях приняли участие около 40 сноубордистов-любителей разных возрастных категорий.

Рауль Аббасов занял 1-е место в возрастной категории 6-8 лет, Розалия Дубицова победила среди девочек в возрастной категории 9-12 лет, Даниэль Белоусов был лучшим в этой же категории, но среди мальчиков.

В возрастной категории 13-17 лет 1-е место среди мужчин занял Кямал Баширли. Среди 23-45-летних лучшими стали Нуран Мусаева и россиянин Игорь Кулаков.

В категории 46-56 лет первое место среди мужчин занял Джейхун Везиров, а победителем в категории 57+ стал Азад Калбиев.

В конце соревнований победителям были вручены медали, дипломы, а также различные поощрительные подарки.

Главная цель проведения соревнований – популяризация сноуборда в стране, повышение интереса к этому виду спорта среди населения и поддержка развития сноуборда как вида спорта в Азербайджане.

Следует отметить, что 1 февраля состоится Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди детей и взрослых.

Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48
Зеленский назвал цену мира для Украины
Зеленский назвал цену мира для Украины НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:45
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
17:10
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
13:39
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
18:25
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют
18:17
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев»
16:45
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14

