Состоялся Кубок Гейдара Алиева по сноуборду

В туристическом центре «Шахдаг» Государственного агентства по туризму прошел Кубок Гейдара Алиева по сноуборду среди детей и взрослых.

В соревнованиях приняли участие около 40 сноубордистов-любителей разных возрастных категорий.

Рауль Аббасов занял 1-е место в возрастной категории 6-8 лет, Розалия Дубицова победила среди девочек в возрастной категории 9-12 лет, Даниэль Белоусов был лучшим в этой же категории, но среди мальчиков.

В возрастной категории 13-17 лет 1-е место среди мужчин занял Кямал Баширли. Среди 23-45-летних лучшими стали Нуран Мусаева и россиянин Игорь Кулаков.

В категории 46-56 лет первое место среди мужчин занял Джейхун Везиров, а победителем в категории 57+ стал Азад Калбиев.

В конце соревнований победителям были вручены медали, дипломы, а также различные поощрительные подарки.

Главная цель проведения соревнований – популяризация сноуборда в стране, повышение интереса к этому виду спорта среди населения и поддержка развития сноуборда как вида спорта в Азербайджане.

Следует отметить, что 1 февраля состоится Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди детей и взрослых.