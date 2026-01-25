USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Кого Израиль вооружает в Газе

Израиль оказывает поддержку формируемым в секторе Газа палестинским вооруженным группам, действующим на контролируемых им территориях и ведущим борьбу с движением ХАМАС, включая помощь с воздуха с применением беспилотников, передачу разведывательной информации и поставки продовольствия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных израильских чиновников и военных резервистов.

«Израиль оказывает этим ополчениям масштабную поддержку. Он обеспечивает воздушную поддержку с помощью дронов, а также делится разведывательной информацией, оружием, сигаретами и продовольствием... Поскольку силы Израиля ограничены условиями прекращения огня, милиции могут проникать в районы территории, контролируемые движением ХАМАС, которые должны быть недоступны для израильских войск, включая Аль-Маваси», – говорится в сообщении.

Как отмечает газета, представители отдельных групп ополченцев создали несколько небольших поселений в районах сектора Газа, находящихся под израильским военным контролем. По словам неназванных израильских и арабских официальных лиц, численность таких формирований варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Израильский резервист рассказал WSJ, что летом сопровождал гуманитарные колонны, снабжавшие одну из милиций в районе Рафаха. По его словам, рейсы осуществлялись раз в неделю глубокой ночью с выключенными фарами, а в состав помощи входили продукты питания, вода, сигареты, а также запечатанные коробки с неизвестным содержимым, которые загружались в машины сотрудниками израильской спецслужбы «Шин Бет».

По утверждению издания, часть ополченцев ранее была замешана в разграблении гуманитарных грузов и имела криминальное прошлое, в связи с чем значительная часть жителей Газы относится к их поддержке с настороженностью.

Кроме того, газета со ссылкой на источник сообщает, что в последние месяцы бойцов одной из поддерживаемых Израилем милиций привлекали к попыткам выманивания боевиков ХАМАС из туннелей в районе Рафаха, пока израильские силы закладывали в подземных ходах взрывчатку.

