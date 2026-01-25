Зеленский назвал цену мира для Украины

USD 1.7000
Конкретные гарантии безопасности для Украины способны создать условия для определения конкретных сроков окончания войны, которая затрагивает не только украинскую территорию, но и несет угрозу всей Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Литву.

По его словам, решающее значение для Киева имеют двусторонние гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее соглашение, как отметил президент, полностью подготовлено, и Украина ожидает от партнеров подтверждения статуса документа, необходимого для его подписания.

«Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности относительно даты и места, когда мы его подпишем. Затем документ будет идти на ратификацию в Конгресс Соединенных Штатов Америки и в украинский парламент согласно нашим договоренностям», – сказал Зеленский.

Вторым ключевым компонентом системы гарантий безопасности он назвал европейское направление, включая механизмы в рамках «коалиции желающих», а также перспективу будущего членства Украины в Европейском союзе.

Отдельное внимание глава государства уделил экономическим гарантиям и четкому определению сроков евроинтеграции. По его словам, Украина будет технически готова открыть все переговорные кластеры с ЕС уже в первом полугодии 2026 года, а полностью завершить этот процесс – в 2027 году.

Президент также подчеркнул, что Киев настаивает на фиксации конкретной даты окончания войны в соответствующем соглашении, чтобы все стороны, включая агрессора, были связаны обязательствами и чтобы в дальнейшем выполнение договоренностей не могло быть заблокировано.

При этом он указал, что позиция по территориям неизменна. «У нас очень много проблемных вопросов. Украина не отдаст свою территорию РФ ни в коем случае: нужно искать компромисс», — заявил Зеленский по поводу Донецкой области.

