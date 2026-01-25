USD 1.7000
Китай вооружил беспилотник винтовкой

Китайские военные провели испытания нового беспилотного аппарата, оснащенного стандартной пехотной винтовкой, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, беспилотник выполнил 20 одиночных выстрелов, зависнув на высоте 10 метров и ведя огонь с дистанции 100 метров по мишени ростом с человека.

«Во время летных испытаний беспилотник показал 100-процентную точность попаданий», – говорится в публикации.

Как уточняется, все 20 выпущенных пуль достигли цели, при этом половина попаданий пришлась в радиус 11 см, что сопоставимо с поражением области головы. На сокращенной дистанции в 50 метров система поразила цель в 19 случаях из 20.

Старший инженер компании Guide Цзян Хуацзянь пояснил, что единственный промах был связан с «ошибкой в боеприпасах».

SCMP отмечает, что экспериментальный беспилотник был разработан компанией Wuhan Guide Infrared совместно с Академией специальных операций Народно-освободительной армии Китая.

В отличие от предыдущих разработок «стреляющих» дронов, в этом проекте ученые применили стандартную пехотную винтовку. Для этого были доработаны система стабилизации, алгоритмы наведения и интеграции управления огнем, а также механизм крепления оружия и оптического датчика.

Как пишет газета, исследователи также создали программное обеспечение, позволяющее корректировать угол стрельбы с учетом дистанции, прогнозируемых ветровых условий и ориентации дрона в воздухе.

