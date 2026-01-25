Китай вооружил беспилотник винтовкой

По данным издания, беспилотник выполнил 20 одиночных выстрелов, зависнув на высоте 10 метров и ведя огонь с дистанции 100 метров по мишени ростом с человека.

«Во время летных испытаний беспилотник показал 100-процентную точность попаданий», – говорится в публикации.

Как уточняется, все 20 выпущенных пуль достигли цели, при этом половина попаданий пришлась в радиус 11 см, что сопоставимо с поражением области головы. На сокращенной дистанции в 50 метров система поразила цель в 19 случаях из 20.

Старший инженер компании Guide Цзян Хуацзянь пояснил, что единственный промах был связан с «ошибкой в боеприпасах».

SCMP отмечает, что экспериментальный беспилотник был разработан компанией Wuhan Guide Infrared совместно с Академией специальных операций Народно-освободительной армии Китая.

В отличие от предыдущих разработок «стреляющих» дронов, в этом проекте ученые применили стандартную пехотную винтовку. Для этого были доработаны система стабилизации, алгоритмы наведения и интеграции управления огнем, а также механизм крепления оружия и оптического датчика.

Как пишет газета, исследователи также создали программное обеспечение, позволяющее корректировать угол стрельбы с учетом дистанции, прогнозируемых ветровых условий и ориентации дрона в воздухе.