Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Кто станет новым президентом Ирака

Президентские выборы в Ираке состоятся 27 января 2026 года и пройдут в Совете представителей страны, сообщил спикер иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.

«Заседание парламента по избранию президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января», – процитировало слова аль-Халбуси информационное агентство INA.

В окончательном списке претендентов на пост главы Ирака значатся 19 человек. Среди них действующий президент Абдель Латиф Рашид, подавший заявление самостоятельно, а также министр иностранных дел Фуад Хусейн, которого поддерживает Демократическая партия Курдистана.

В конце 2025 года парламент избрал аль-Халбуси председателем Совета представителей. Согласно конституции, в течение 30 дней депутатам предстоит выбрать президента, который должен поручить крупнейшей коалиции выдвинуть кандидата на пост премьера. Минувшим днем Координационный совет, объединяющий большинство шиитских блоков и партий Ирака, официально объявил кандидатом на пост главы нового правительства Нури аль-Малики, занимавшего должность с мая 2006 года по август 2014 года.

Как указывает конституция страны, пост президента должен занимать представитель иракской курдской общины, должность премьера – мусульманин-шиит, а председателя парламента – представитель суннитской общины.

