Баскетбольная лига: «Львы» сохранили лидерство, НТД сделал редкий подарок своему президенту

В сегодняшней встрече аутсайдеров НТД в гостях обыграл «Шеки» (95:93), тем самым преподнеся подарок на день рождения своему президенту Бахраму Абдинову. Для НТД это лишь вторая победа в сезоне.

В этой же группе чемпион страны «Сабах» в Гяндже победил местную одноименную команду - 101:77.

В сильнейшей группе «А» продолжает лидировать «Абшерон Лайонс», который сегодня в Бакинском дворце спорта со счетом 107:96 обыграл «Нефтчи».

Таким образом, в группе «А» у «Абшерон Лайонс» после 14 игр 27 очков. «Сабах» провел на игру меньше и имеет 25 очков. У «Нефтчи» 19 очков, у «Гянджи» - 18, у «Шеки» - 16, у НТД - 15.

28 и 29 января в группе «А» состоятся отложенные матчи «Сабах» - «Нефтчи» и НТД - «Гянджа» соответственно. А 31 января уже в рамках 15-го тура встретятся две лучшие команды чемпионата - «Абшерон Лайонс» и «Сабах».

В группе «B» в 14-м туре зафиксированы следующие результаты: «Серхедчи» - «Нахчыван» - 57:65, «Губа» - «Лянкяран» - 86:68, «Орду» - «Сумгаит» - 96:100.

Здесь с большим отрывом впереди идут «Орду» (27 очков) и «Нахчыван» (25). Именно эти две команды оспорят единственную прямую путевку в четвертьфинал.

Напомним, в каждой группе команды сыграют в четыре круга, то есть проведут по 20 матчей. Три лучших клуба в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.