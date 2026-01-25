USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Баскетбольная лига: «Львы» сохранили лидерство, НТД сделал редкий подарок своему президенту

ФОТО
Отдел спорта
20:53 106

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился 14-й тур.

В сильнейшей группе «А» продолжает лидировать «Абшерон Лайонс», который сегодня в Бакинском дворце спорта со счетом 107:96 обыграл «Нефтчи».

В этой же группе чемпион страны «Сабах» в Гяндже победил местную одноименную команду - 101:77.

В сегодняшней встрече аутсайдеров НТД в гостях обыграл «Шеки» (95:93), тем самым преподнеся подарок на день рождения своему президенту Бахраму Абдинову. Для НТД это лишь вторая победа в сезоне.

Таким образом, в группе «А» у «Абшерон Лайонс» после 14 игр 27 очков. «Сабах» провел на игру меньше и имеет 25 очков. У «Нефтчи» 19 очков, у «Гянджи» - 18, у «Шеки» - 16, у НТД - 15.

28 и 29 января в группе «А» состоятся отложенные матчи «Сабах» - «Нефтчи» и НТД - «Гянджа» соответственно. А 31 января уже в рамках 15-го тура встретятся две лучшие команды чемпионата - «Абшерон Лайонс» и «Сабах».

В группе «B» в 14-м туре зафиксированы следующие результаты: «Серхедчи» - «Нахчыван» - 57:65, «Губа» - «Лянкяран» - 86:68, «Орду» - «Сумгаит» - 96:100.

Здесь с большим отрывом впереди идут «Орду» (27 очков) и «Нахчыван» (25). Именно эти две команды оспорят единственную прямую путевку в четвертьфинал.

Напомним, в каждой группе команды сыграют в четыре круга, то есть проведут по 20 матчей. Три лучших клуба в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.

Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 2350
Зеленский назвал цену мира для Украины
Зеленский назвал цену мира для Украины НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:45 992
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 3826
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 3926
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 4502
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 2252
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 1687
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2324
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1858
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 2723
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9998

ЭТО ВАЖНО

Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 2350
Зеленский назвал цену мира для Украины
Зеленский назвал цену мира для Украины НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:45 992
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 3826
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 3926
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 4502
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 2252
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 1687
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2324
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1858
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 2723
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9998
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться