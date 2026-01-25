USD 1.7000
Москва пошла в отказ?

Побоище на футбольном стадионе

21:05 1802

Во время футбольного матча в Магдебурге не менее 64 полицейских получили ранения, в том числе тяжелые. 17 из них госпитализированы «с серьезными травмами», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МВД федеральной земли Саксония-Анхальт.

Столкновения и беспорядки произошли во время игры второй футбольной лиги между «Магдебургом» и дрезденским «Динамо». По данным полиции, незадолго до конца первого тайма болельщики «Магдебурга» попытались продвинуться к сектору на внешней границе стадиона, где находились фанаты противника. Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения.

По полицейским стреляли пиротехникой, забрасывали металлическими заграждениями и камнями, атаковали крышкой канализационного люка и тротуарными плитками. Как сообщили в МВД, пиротехнику неоднократно запускали фанаты обеих команд, в результате матч был временно приостановлен. Помимо столкновений на стадионе, в Магдебурге зафиксированы другие правонарушения, в том числе грабеж и порча имущества.

Глава полицейского ведомства Тамара Цишанг заявила, что «избиение полицейских крышками люков и тротуарными плитками — это не что иное, как жестокое насилие».

Специально созданная оперативная группа начала расследование.

Профсоюз полиции Саксонии-Анхальт также осудил насилие со стороны футбольных фанатов.

На полностью заполненном стадионе присутствовали около 28 тысяч человек. Порядок на матче охраняли сотни полицейских, в том числе из других федеральных земель, а также федеральной полиции Германии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу дрезденского «Динамо». Обе команды находятся в конце турнирной таблицы и по итогам сезона могут опуститься в третью лигу.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
22:40 3271
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
21:39 1053
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 4104
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
21:39 2547
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 4596
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 4309
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 5597
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 2091
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2911
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 2160
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 3145

