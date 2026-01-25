Побоище на футбольном стадионе

Во время футбольного матча в Магдебурге не менее 64 полицейских получили ранения, в том числе тяжелые. 17 из них госпитализированы «с серьезными травмами», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МВД федеральной земли Саксония-Анхальт.

Столкновения и беспорядки произошли во время игры второй футбольной лиги между «Магдебургом» и дрезденским «Динамо». По данным полиции, незадолго до конца первого тайма болельщики «Магдебурга» попытались продвинуться к сектору на внешней границе стадиона, где находились фанаты противника. Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения.

По полицейским стреляли пиротехникой, забрасывали металлическими заграждениями и камнями, атаковали крышкой канализационного люка и тротуарными плитками. Как сообщили в МВД, пиротехнику неоднократно запускали фанаты обеих команд, в результате матч был временно приостановлен. Помимо столкновений на стадионе, в Магдебурге зафиксированы другие правонарушения, в том числе грабеж и порча имущества.

Глава полицейского ведомства Тамара Цишанг заявила, что «избиение полицейских крышками люков и тротуарными плитками — это не что иное, как жестокое насилие».

Специально созданная оперативная группа начала расследование.

Профсоюз полиции Саксонии-Анхальт также осудил насилие со стороны футбольных фанатов.

На полностью заполненном стадионе присутствовали около 28 тысяч человек. Порядок на матче охраняли сотни полицейских, в том числе из других федеральных земель, а также федеральной полиции Германии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу дрезденского «Динамо». Обе команды находятся в конце турнирной таблицы и по итогам сезона могут опуститься в третью лигу.