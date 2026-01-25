USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

«Вы проиграете выборы»: как сенатор Круз Трампа учил

21:10

Сенатор-республиканец Тед Круз в общении с донорами открыто насмехался над пошлинной политикой президента США Дональда Трампа и резко раскритиковал вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом свидетельствуют записи двух встреч, состоявшихся в начале и середине 2025 года, пишет Axios.

Круз рассказал, что после введения пошлин в начале апреля 2025 года он вместе с группой сенаторов связался с Трампом и настоятельно призывал его уйти в отставку. Президент США, по словам сенатора, ответил ему: «Пошел к черту, Тед».

Сенатор отметил, что разговор был продолжительным и затянулся до полуночи, «прошел плохо», а Трамп кричал и ругался. Круз тогда предупредил президента: «Если к ноябрю (2026 года) пенсионные накопления людей сократятся на 30%, а цены в супермаркетах вырастут на 10–20%, то в день выборов нас ждет кровавая бойня».

«Вы проиграете выборы в Палату представителей, вы проиграете выборы в Сенат, и следующие два года вас будут подвергать импичменту каждую неделю», – заявил сенатор в беседе с Трампом.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
22:40
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
21:39
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
21:39
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45

