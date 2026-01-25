«Вы проиграете выборы»: как сенатор Круз Трампа учил

Сенатор-республиканец Тед Круз в общении с донорами открыто насмехался над пошлинной политикой президента США Дональда Трампа и резко раскритиковал вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом свидетельствуют записи двух встреч, состоявшихся в начале и середине 2025 года, пишет Axios.

Круз рассказал, что после введения пошлин в начале апреля 2025 года он вместе с группой сенаторов связался с Трампом и настоятельно призывал его уйти в отставку. Президент США, по словам сенатора, ответил ему: «Пошел к черту, Тед».

Сенатор отметил, что разговор был продолжительным и затянулся до полуночи, «прошел плохо», а Трамп кричал и ругался. Круз тогда предупредил президента: «Если к ноябрю (2026 года) пенсионные накопления людей сократятся на 30%, а цены в супермаркетах вырастут на 10–20%, то в день выборов нас ждет кровавая бойня».

«Вы проиграете выборы в Палату представителей, вы проиграете выборы в Сенат, и следующие два года вас будут подвергать импичменту каждую неделю», – заявил сенатор в беседе с Трампом.