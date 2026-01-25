Тегеран ограничил полеты на малых высотах

Иран временно приостановил полеты всех воздушных судов на малых высотах по правилам визуального ориентирования (Visual Flight Rules – VFR) на три месяца, говорится в международном извещении NOTAM.

Исключение из запрета сделано для самолетов государственных структур, военной авиации, поисково-спасательных и медицинских служб, а также вертолетов нефтяных компаний при условии согласования с органами управления воздушным движением.

Правила VFR, как отмечается, обычно применяются на высотах до 5,5 тыс. м частными пилотами небольших воздушных судов.

Опубликованный NOTAM не распространяется на коммерческие рейсы, выполняемые по правилам инструментального полета (IFR), когда положение и параметры полета воздушного судна определяются показаниями пилотажно-навигационных приборов и указаниями диспетчеров.