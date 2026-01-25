Пока «Карабах» занят Лигой чемпионов, «Сабах» уходит в отрыв

«Сабах» воспользовался вчерашней осечкой «Карабаха» и оторвался от чемпиона уже на 4 очка. Сегодня лидер разгромил «Карван-Евлах» - 4:1. Игра была сделана уже в первом тайме. Дважды отличился француз Арон Малуда, забивший на 11-й и 22-й минутах, а узбекский футболист Умарали Рахмоналиев на 32-й минуте сделал счет 3:0.

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами: на мяч евлахского нигерийца Олавале Дойени на 83-й минуте «Сабах» через минуту ответил точным ударом серба Велко Симича.