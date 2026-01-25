USD 1.7000
Пока «Карабах» занят Лигой чемпионов, «Сабах» уходит в отрыв

21:40 645

Сегодня завершился 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Сабах» воспользовался вчерашней осечкой «Карабаха» и оторвался от чемпиона уже на 4 очка. Сегодня лидер разгромил «Карван-Евлах» - 4:1. Игра была сделана уже в первом тайме. Дважды отличился француз Арон Малуда, забивший на 11-й и 22-й минутах, а узбекский футболист Умарали Рахмоналиев на 32-й минуте сделал счет 3:0.

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами: на мяч евлахского нигерийца Олавале Дойени на 83-й минуте «Сабах» через минуту ответил точным ударом серба Велко Симича.

В другом матче дня «Туран-Товуз» со счетом 2:1 в Сумгаите обыграл местную одноименную команду и поднялся на 3-е место, опередив «Зиря».

Напомним, вчера «Карабах» уступил 0:2 «Кяпязу». Уже завтра команда Гурбана Гурбанова вылетит в Ливерпуль на матч 8-го тура Лиги чемпионов.

Результаты других матчей 17-го тура Премьер-лиги: «Имишли» - «Араз-Нахчыван» - 2:2, «Нефтчи» - «Зиря» - 0:0, «Шамахы» - «Габала» - 0:4.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
22:40 3278
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
21:39 1055
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 4109
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
21:39 2552
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 4598
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 4312
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 5601
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 2091
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2912
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 2162
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 3146

