Пока «Карабах» занят Лигой чемпионов, «Сабах» уходит в отрыв

Сегодня завершился 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Сабах» воспользовался вчерашней осечкой «Карабаха» и оторвался от чемпиона уже на 4 очка. Сегодня лидер разгромил «Карван-Евлах» - 4:1. Игра была сделана уже в первом тайме. Дважды отличился француз Арон Малуда, забивший на 11-й и 22-й минутах, а узбекский футболист Умарали Рахмоналиев на 32-й минуте сделал счет 3:0.
Во втором тайме команды обменялись забитыми голами: на мяч евлахского нигерийца Олавале Дойени на 83-й минуте «Сабах» через минуту ответил точным ударом серба Велко Симича.
В другом матче дня «Туран-Товуз» со счетом 2:1 в Сумгаите обыграл местную одноименную команду и поднялся на 3-е место, опередив «Зиря».
Напомним, вчера «Карабах» уступил 0:2 «Кяпязу». Уже завтра команда Гурбана Гурбанова вылетит в Ливерпуль на матч 8-го тура Лиги чемпионов.
Результаты других матчей 17-го тура Премьер-лиги: «Имишли» - «Араз-Нахчыван» - 2:2, «Нефтчи» - «Зиря» - 0:0, «Шамахы» - «Габала» - 0:4.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ