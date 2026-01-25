USD 1.7000
Москва пошла в отказ?

Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»

Заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об обвинениях в адрес генерала рассказали на брифинге для самых высокопоставленных офицеров армии. Против Чжан также выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны и за продвижение на должности в системе военных закупок, утверждают собеседники WSJ.

Кроме того, среди обвинений — злоупотребление властью и «формирование политических клик». Журналисты уточнили, что речь идет о попытках создания сетей влияния, подрывающих партийное единство. 

По информации издания, часть доказательств вины Чжан была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. Какие именно сведения о китайском ядерном оружии были переданы, на брифинге не уточнили, говорят собеседники WSJ.

Министерство обороны Китая в субботу сообщило, что Коммунистическая партия КНР открыла расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэнли по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Чжан Юся, 75 лет, считается ветераном-модернизатором и одним из ближайших военных союзников председателя КНР Си Цзиньпина, а также одним из немногих руководителей с боевым опытом. Он является одним из двух заместителей председателя ЦВК — высшего органа командования Вооруженными силами Китая.

22:40 3280
