Украина и еще три страны близки к вступлению в ЕС

Комментируя перспективы вступления Украины в ЕС в 2027 году, Науседа подчеркнул, что реально к членству могут приблизиться четыре страны: Украина, Молдова, Черногория и Албания.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что к Европейскому союзу в ближайшее время могут присоединиться четыре государства.

Он воздержался от точного прогноза, удастся ли Украине вступить в блок в 2027 году во время председательства Литвы в ЕС, однако заверил, что Вильнюс приложит все усилия, чтобы за эти полгода Киев сделал «очень большой шаг» на пути к членству.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич сообщил, что один из пунктов мирного плана по Украине предусматривает возможное вступление страны в ЕС с 1 января 2027 года.

Он отметил, что с этим, вероятно, не согласны Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. По словам Вучича, процедуры присоединения к блоку будут изменены «вопреки правилам и всему остальному».