Россию не запугать

Национальная безопасность России обеспечена на 100%, попытки запугать страну не дадут результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, известно ли Москве о секретных вооружениях, о которых накануне говорил президент США Дональд Трамп.
«В конце концов, это вопросы к администрации США. Я повторяю, что наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то ни другое не получится. Во втором случае – по причине того, что никаких оснований для этого нет», – сказал Рябков в интервью ТАСС.
По его словам, Москва действует в соответствии с международными обязательствами, а также согласно собственным интересам обеспечения национальной безопасности.
21 января Трамп в эфире телеканала News Nation рассказал о наличии у США «удивительного оружия», которое американские военные использовали при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее американский лидер раскрыл название вооружения: «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом». Он добавил, что оружие помешало запустить ракеты и сбить американские вертолеты, прибывшие арестовать главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. «Мы пришли, они нажали кнопки, но ничего не помогло», — отметил Трамп.
Издание New York Post со ссылкой на очевидцев описывает оружие как устройство, генерирующее мощную звуковую волну. По словам свидетелей, его эффект заключался в том, что охранники президента Венесуэлы не могли устоять на ногах и у них открывалась кровавая рвота.