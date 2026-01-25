Россию не запугать

Национальная безопасность России обеспечена на 100%, попытки запугать страну не дадут результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, известно ли Москве о секретных вооружениях, о которых накануне говорил президент США Дональд Трамп.

«В конце концов, это вопросы к администрации США. Я повторяю, что наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то ни другое не получится. Во втором случае – по причине того, что никаких оснований для этого нет», – сказал Рябков в интервью ТАСС.