Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Россию не запугать

заявил заместитель Лаврова
22:14 533

Национальная безопасность России обеспечена на 100%, попытки запугать страну не дадут результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, известно ли Москве о секретных вооружениях, о которых накануне говорил президент США Дональд Трамп.

«В конце концов, это вопросы к администрации США. Я повторяю, что наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то ни другое не получится. Во втором случае – по причине того, что никаких оснований для этого нет», – сказал Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, Москва действует в соответствии с международными обязательствами, а также согласно собственным интересам обеспечения национальной безопасности.

21 января Трамп в эфире телеканала News Nation рассказал о наличии у США «удивительного оружия», которое американские военные использовали при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее американский лидер раскрыл название вооружения: «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом». Он добавил, что оружие помешало запустить ракеты и сбить американские вертолеты, прибывшие арестовать главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. «Мы пришли, они нажали кнопки, но ничего не помогло», — отметил Трамп.

Издание New York Post со ссылкой на очевидцев описывает оружие как устройство, генерирующее мощную звуковую волну. По словам свидетелей, его эффект заключался в том, что охранники президента Венесуэлы не могли устоять на ногах и у них открывалась кровавая рвота.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
22:40 3286
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
21:39 1059
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 4113
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
21:39 2555
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 4600
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 4312
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 5605
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 2093
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2912
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 2162
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 3147

