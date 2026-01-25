Израиль ищет тело последнего заложника

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении операции на севере сектора Газа по возвращению тела последнего заложника – резервиста Рана Гвили, передают израильские СМИ.
Операция проводится в районе «желтой черты» под командованием штаба Южного военного округа.
«ЦАХАЛ продолжит прилагать максимум усилий для возвращения тела старшего сержанта резерва Рана Гвили для захоронения в Израиле», – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Ранее в воскресенье крыло ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что ХАМАС передал посредникам информацию о предполагаемом местонахождении тела Гвили в определенной точке сектора Газа.
После этого канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что армия проводит интенсивные поисковые работы: «Операция проходит на территории кладбища на севере сектора Газа. В ее рамках ведутся широкомасштабные поисковые мероприятия с использованием всей имеющейся в распоряжении израильской стороны разведывательной информации. Эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется…»