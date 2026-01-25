USD 1.7000
Израиль ищет тело последнего заложника

22:25 206

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении операции на севере сектора Газа по возвращению тела последнего заложника – резервиста Рана Гвили, передают израильские СМИ.

Операция проводится в районе «желтой черты» под командованием штаба Южного военного округа.

«ЦАХАЛ продолжит прилагать максимум усилий для возвращения тела старшего сержанта резерва Рана Гвили для захоронения в Израиле», – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ранее в воскресенье крыло ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что ХАМАС передал посредникам информацию о предполагаемом местонахождении тела Гвили в определенной точке сектора Газа.

После этого канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что армия проводит интенсивные поисковые работы: «Операция проходит на территории кладбища на севере сектора Газа. В ее рамках ведутся широкомасштабные поисковые мероприятия с использованием всей имеющейся в распоряжении израильской стороны разведывательной информации. Эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется…»

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
22:40 3288
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
21:39 1061
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 4116
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
21:39 2556
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 4600
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 4312
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 5606
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 2093
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2912
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 2162
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 3147

