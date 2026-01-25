Китайские дроны атакуют как ястребы и волки

Китайские военные и ученые разрабатывают рои беспилотников с элементами искусственного интеллекта, обучая их действовать по принципам поведения хищных птиц и животных для применения в боевых и разведывательных задачах, сообщает The Wall Street Journal.

Исследователи из Пекинского университета авиации и космонавтики смоделировали взаимодействие «ястребов» и «голубей», в рамках которого атакующие дроны обучались маневрам уклонения, а оборонительные – выявлению уязвимых целей. В ходе эксперимента в формате «пять на пять» все «голуби» были уничтожены за 5,3 секунды.

Разработки были запатентованы в апреле 2024 года и стали частью более широкой серии китайских исследований в области роевого интеллекта для военного применения. Китайская армия уже использует технологии искусственного интеллекта для управления роями дронов, роботами-собаками и другими автономными системами при минимальном участии человека. Такие рои могут выполнять функции разведки, приманки, вынуждающей противника расходовать боеприпасы, а также применяться для поражения живой силы и техники.

Китайские ученые также изучают коллективное поведение муравьев, овец, койотов и китов, а в ряде проектов анализируется зрительное восприятие орлов и плодовых мушек. Крупный дрон-носитель Jiu Tian («Небесная высь»), предназначенный для запуска роев малых беспилотников, впервые поднялся в воздух в минувшем декабре, а на сентябрьском военном параде были продемонстрированы вооруженные «роботы-волки». Госкомпания China South Industries Group ранее заявила, что работает над объединением «волчьих стай» с воздушными роями для создания «новой модели эффективного совместного боя».