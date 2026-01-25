USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Лондон вышел за Пехлеви

видео
25 января 2026, 23:39 633

В Лондоне проходит массовая акция в поддержку возвращения наследного принца Ирана Резы Пехлеви.

Ранее находящаяся в изгнании вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви выступила с заявлением, в котором выразила скорбь по иранцам, погибшим во время протестов. В своем обращении Пехлеви заявила, что эти смерти оставили «глубокую рану в душе Ирана», подчеркнув, что сейчас как никогда важно «объединиться на основе солидарности и человечности».

Напомним, 10 января в ходе акции в поддержку протестующих в Иране один из участников сорвал флаг Ирана у посольства исламской республики в Лондоне и заменил его на дореволюционный – с изображением льва и солнца.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 4876
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 1985
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5231
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3273
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5169
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4621
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 6811
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2358
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3331
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2372
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3525

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 4876
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 1985
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5231
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3273
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5169
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4621
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 6811
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2358
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3331
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2372
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться