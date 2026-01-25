Лондон вышел за Пехлеви

В Лондоне проходит массовая акция в поддержку возвращения наследного принца Ирана Резы Пехлеви.
Ранее находящаяся в изгнании вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви выступила с заявлением, в котором выразила скорбь по иранцам, погибшим во время протестов. В своем обращении Пехлеви заявила, что эти смерти оставили «глубокую рану в душе Ирана», подчеркнув, что сейчас как никогда важно «объединиться на основе солидарности и человечности».
Напомним, 10 января в ходе акции в поддержку протестующих в Иране один из участников сорвал флаг Ирана у посольства исламской республики в Лондоне и заменил его на дореволюционный – с изображением льва и солнца.
🔴 LONDON NOW:— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 25, 2026
Absolutely massive crowd calling for the return of the Shah of Iran. pic.twitter.com/LFemMD9wSt