Украинцы рассказали об ударах «Фламинго» по Белгороду

Украинские СМИ публикуют подробности удара по российскому военному предприятию в Белгороде в сентябре 2025 года.

Удар пришелся по предприятию «СКИФ-М» — одному из ключевых подрядчиков авиационной отрасли России, работавшему на производство Су-34, Су-35 и Су-57. Там изготавливались высокоточные инструменты для обработки титана, алюминия и композитов — важных материалов для боевой авиации. «Внутри все выгорело…» - отмечают авторы.

Сразу после удара российские источники заявляли, что «до цели долетела лишь одна ракета». Однако спутниковые снимки, проанализированные OSINT-аналитиками Exilenova, показали, что все четыре ракеты достигли района цели, а радиус отклонения не превышал 80 метров. Площадь поражения, следы детонаций и масштаб повреждений указывают на серию точных ударов. Более того, одна из ракет прошла через бетонные перекрытия и детонировала уже за пределами здания.

До удара «СКИФ-М», специализирующееся на высокоточной обработке деталей для военной авиации, импортировало оборудование из Европы, включая немецкие станки Hermle и Stahli, ежегодно закупало комплектующие на сумму более 7,6 млн долларов.