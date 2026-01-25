USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Украинцы рассказали об ударах «Фламинго» по Белгороду

25 января 2026, 23:43 659

Украинские СМИ публикуют подробности удара по российскому военному предприятию в Белгороде в сентябре 2025 года.

Речь идет об атаке украинскими ракетами «Фламинго», анализ OSINT-аналитиков Exilenova стал доступен в воскресенье.

Удар пришелся по предприятию «СКИФ-М» — одному из ключевых подрядчиков авиационной отрасли России, работавшему на производство Су-34, Су-35 и Су-57. Там изготавливались высокоточные инструменты для обработки титана, алюминия и композитов — важных материалов для боевой авиации. «Внутри все выгорело…» - отмечают авторы.

Сразу после удара российские источники заявляли, что «до цели долетела лишь одна ракета». Однако спутниковые снимки, проанализированные OSINT-аналитиками Exilenova, показали, что все четыре ракеты достигли района цели, а радиус отклонения не превышал 80 метров. Площадь поражения, следы детонаций и масштаб повреждений указывают на серию точных ударов. Более того, одна из ракет прошла через бетонные перекрытия и детонировала уже за пределами здания.

До удара «СКИФ-М», специализирующееся на высокоточной обработке деталей для военной авиации, импортировало оборудование из Европы, включая немецкие станки Hermle и Stahli, ежегодно закупало комплектующие на сумму более 7,6 млн долларов.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 4878
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 1986
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5232
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3274
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5169
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4621
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 6811
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2358
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3331
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2373
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3525

