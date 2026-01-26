Снежная буря накрыла Америку: миллион без света, тысячи рейсов отменены

В субботу и воскресенье в США из-за снежного шторма было отменено более 14,1 тыс. авиарейсов, при этом порядка 10 тыс. из них приходились на воскресенье.

Режим ЧС из-за мощного шторма с сильными снегопадами и морозами объявлен в 24 штатах США, около миллиона человек остались без электричества, а транспортное сообщение на востоке страны нарушено, сообщает Би-би-си.

По данным сайта, отслеживающего отключения электроэнергии в стране, без электроснабжения остаются свыше 1 млн потребителей. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в южных штатах — Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасе.

Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах на значительной территории — от долины реки Огайо до северо-восточных районов США. В южной части страны из-за обледенения происходят обрывы линий электропередачи и падение деревьев.

Жители пострадавших регионов, в том числе северных районов Техаса, сообщают, что улицы фактически превратились в катки.

Власти 24 штатов, включая Арканзас, Джорджию, Техас, Северную и Южную Каролину, поясняют, что режим чрезвычайной ситуации введен для заблаговременной подготовки к масштабным восстановительным работам, которые потребуются после прохождения шторма.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего воскресенья и в ночь на понедельник. Затем ожидается продолжительный период экстремально низких температур, ледяных дождей и сильного ветра, что существенно осложняет работу экстренных служб.

По оценкам специалистов, последствия аномальной погоды могут затронуть более 200 млн жителей США.

Полки продовольственных магазинов по всей стране стремительно опустели, жители многих районов готовятся к тому, что в ближайшие дни могут оказаться отрезанными от внешнего мира в своих домах.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал снежную бурю «исторической» и объявил режим ЧС в ряде штатов.