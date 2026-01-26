USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Снежная буря накрыла Америку: миллион без света, тысячи рейсов отменены

Режим ЧС из-за мощного шторма с сильными снегопадами и морозами объявлен в 24 штатах США, около миллиона человек остались без электричества, а транспортное сообщение на востоке страны нарушено, сообщает Би-би-си.

В субботу и воскресенье в США из-за снежного шторма было отменено более 14,1 тыс. авиарейсов, при этом порядка 10 тыс. из них приходились на воскресенье.

По данным сайта, отслеживающего отключения электроэнергии в стране, без электроснабжения остаются свыше 1 млн потребителей. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в южных штатах — Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасе.

Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах на значительной территории — от долины реки Огайо до северо-восточных районов США. В южной части страны из-за обледенения происходят обрывы линий электропередачи и падение деревьев.

Жители пострадавших регионов, в том числе северных районов Техаса, сообщают, что улицы фактически превратились в катки.

Власти 24 штатов, включая Арканзас, Джорджию, Техас, Северную и Южную Каролину, поясняют, что режим чрезвычайной ситуации введен для заблаговременной подготовки к масштабным восстановительным работам, которые потребуются после прохождения шторма.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего воскресенья и в ночь на понедельник. Затем ожидается продолжительный период экстремально низких температур, ледяных дождей и сильного ветра, что существенно осложняет работу экстренных служб.

По оценкам специалистов, последствия аномальной погоды могут затронуть более 200 млн жителей США.

Полки продовольственных магазинов по всей стране стремительно опустели, жители многих районов готовятся к тому, что в ближайшие дни могут оказаться отрезанными от внешнего мира в своих домах.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал снежную бурю «исторической» и объявил режим ЧС в ряде штатов.

Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 4878
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 1986
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5233
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3278
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5169
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4623
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 6812
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2358
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3332
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2374
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3525

