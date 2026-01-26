Авиакомпании меняют планы из-за Ирана

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Индии IndiGo объявила, что рейсы, запланированные на 26 января, в Тбилиси, Алматы, Баку и Ташкент и обратно могут совершать кратковременные остановки в Дохе (столица Катара) для дозаправки. Об этом авиаперевозчик сообщил в публикации на платформе X.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов и корректировать свои планы, чтобы избежать неудобств.
Ранее авиакомпания отменила рейсы, запланированные на 25 января, по маршрутам Дели — Тбилиси и Мумбаи — Алматы, включая обратные рейсы.
Рост напряженности вокруг Ирана привел к сбоям в мировой авиации: многие авиакомпании меняют маршруты, задерживают или отменяют рейсы, которые обычно проходят через воздушное пространство Ирана. Несмотря на то что Иран ранее в январе ненадолго открыл свое воздушное пространство после временного закрытия, многие международные авиакомпании продолжают избегать этого региона, выбирая более длинные альтернативные маршруты, что увеличивает время полета и затраты, а в ряде случаев вынуждает отменять рейсы по направлениям в страны СНГ, на Ближний Восток и далее.