Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Миграционная кампания Трампа испугала даже республиканцев

Кампания президента США Дональда Трампа по массовой депортации мигрантов вызывает обеспокоенность у республиканских законодателей и стратегов, которые накануне промежуточных выборов опасаются утраты контроля над Палатой представителей из-за резонансных рейдов и столкновений с протестующими. Об этом пишет Politico.

Опрос издания указывает на обоснованность этих опасений: 49% американцев называют кампанию чрезмерно жесткой, в том числе каждый пятый сторонник Трампа. При этом свыше трети его избирателей разделяют цели депортаций, однако не поддерживают способы их проведения.

Одновременно опрос показывает, что большинство граждан США выступают за более адресный подход. Так, 38% респондентов считают необходимым в первую очередь высылать иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, еще 21% — исключительно лиц, представляющих наибольшую опасность.

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43
00:43 581
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
25 января 2026, 22:40
25 января 2026, 22:40 5677
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39
25 января 2026, 21:39 2505
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану
25 января 2026, 20:48
25 января 2026, 20:48 5718
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
25 января 2026, 21:39
25 января 2026, 21:39 3618
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
25 января 2026, 17:10
25 января 2026, 17:10 5558
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
25 января 2026, 13:39
25 января 2026, 13:39 4810
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших
25 января 2026, 22:59
25 января 2026, 22:59 7288
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
25 января 2026, 18:25
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют
25 января 2026, 18:17
25 января 2026, 18:17 3628
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2520
