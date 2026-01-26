Миграционная кампания Трампа испугала даже республиканцев

Кампания президента США Дональда Трампа по массовой депортации мигрантов вызывает обеспокоенность у республиканских законодателей и стратегов, которые накануне промежуточных выборов опасаются утраты контроля над Палатой представителей из-за резонансных рейдов и столкновений с протестующими. Об этом пишет Politico.

Опрос издания указывает на обоснованность этих опасений: 49% американцев называют кампанию чрезмерно жесткой, в том числе каждый пятый сторонник Трампа. При этом свыше трети его избирателей разделяют цели депортаций, однако не поддерживают способы их проведения.

Одновременно опрос показывает, что большинство граждан США выступают за более адресный подход. Так, 38% респондентов считают необходимым в первую очередь высылать иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, еще 21% — исключительно лиц, представляющих наибольшую опасность.