Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ

Сообщается, что курды атаковали позиции сирийской армии более чем 25 беспилотниками-смертниками, уничтожив четыре транспортных средства. SDF также обстреляли дорогу М4 и близлежащие села.

В сирийской армии заявили, что рассматривают возможность военного ответа.

Накануне Министерство обороны Сирии объявило о продлении перемирия с SDF на 15 дней, чтобы позволить международной коалиции эвакуировать тысячи боевиков ИГИЛ в Ирак. Ведомство предупредило SDF о недопустимости продолжения провокаций и распространения лживых и выборочно смонтированных видеороликов.