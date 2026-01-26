USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ

00:43

Командование операциями сирийской армии заявило, что «Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские вооруженные формирования, нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Айн-эль-Араб.

Сообщается, что курды атаковали позиции сирийской армии более чем 25 беспилотниками-смертниками, уничтожив четыре транспортных средства. SDF также обстреляли дорогу М4 и близлежащие села.

В сирийской армии заявили, что рассматривают возможность военного ответа.

Накануне Министерство обороны Сирии объявило о продлении перемирия с SDF на 15 дней, чтобы позволить международной коалиции эвакуировать тысячи боевиков ИГИЛ в Ирак. Ведомство предупредило SDF о недопустимости продолжения провокаций и распространения лживых и выборочно смонтированных видеороликов.

00:43
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5679
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2506
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5718
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3618
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5558
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4810
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7289
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3628
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2520

