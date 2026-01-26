USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Стрельба рядом с фешенебельным отелем Берлина: есть тяжелораненые

00:57 571

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме в берлинском районе Тиргартен, рядом с отелем «Интерконтиненталь», сообщает газета Bild.

По данным издания, в квартире на улице Вихманнштрассе были найдены пять человек с огнестрельными ранениями, двое из них находятся в состоянии, угрожающем жизни. В полиции сообщили, что подробности инцидента уточняются, на месте продолжаются следственные действия.

Правоохранительные органы, как отмечает издание, предположительно, задержали нескольких возможных подозреваемых непосредственно на месте. По информации газеты, стрельба велась в квартире на пятом этаже, однако обстоятельства произошедшего пока остаются неясными.

Один из пострадавших сумел самостоятельно добраться до ближайшего медицинского учреждения. Еще одной женщине в тяжелом состоянии, мужчине и двум другим раненым помощь была оказана на месте, после чего их госпитализировали.

В настоящее время входы в больницу охраняются вооруженными полицейскими, район вокруг места происшествия остается оцепленным. На месте продолжают работать пожарные расчеты.

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 583
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5679
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2507
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5718
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3619
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5559
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4810
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7289
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3629
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2520

ЭТО ВАЖНО

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 583
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5679
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2507
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5718
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3619
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5559
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4810
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7289
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3629
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться