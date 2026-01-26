Стрельба рядом с фешенебельным отелем Берлина: есть тяжелораненые

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме в берлинском районе Тиргартен, рядом с отелем «Интерконтиненталь», сообщает газета Bild.

По данным издания, в квартире на улице Вихманнштрассе были найдены пять человек с огнестрельными ранениями, двое из них находятся в состоянии, угрожающем жизни. В полиции сообщили, что подробности инцидента уточняются, на месте продолжаются следственные действия.

Правоохранительные органы, как отмечает издание, предположительно, задержали нескольких возможных подозреваемых непосредственно на месте. По информации газеты, стрельба велась в квартире на пятом этаже, однако обстоятельства произошедшего пока остаются неясными.

Один из пострадавших сумел самостоятельно добраться до ближайшего медицинского учреждения. Еще одной женщине в тяжелом состоянии, мужчине и двум другим раненым помощь была оказана на месте, после чего их госпитализировали.

В настоящее время входы в больницу охраняются вооруженными полицейскими, район вокруг места происшествия остается оцепленным. На месте продолжают работать пожарные расчеты.