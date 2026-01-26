Демонстранты готовы снова выйти на улицы Ирана

Демонстранты в Иране ждут атаки Соединенных Штатов, передает i24News.

Портал приводит слова жителя Тегерана, который сообщил, что в городе готовится новая волна акций протеста после атаки США. «Протестующие сейчас сохраняют относительное спокойствие. Как только будет американское действие — они снова выйдут на улицы…» — подчеркнул иранец.

Израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ ранее сообщал, что армия США может атаковать Иран в ближайшее время. На этих выходных состоялась встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. Израиль рассчитывает, что возможные удары США будут нацелены на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Басидж» (военизированные отряды, подчиненные КСИР).