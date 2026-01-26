USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Союзники Ирана грозят Израилю

01:25 467

Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило заявил, что возможная эскалация вокруг Ирана может напрямую отразиться на безопасности Израиля.

Как сообщают израильские СМИ, Мило сказал, что ЦАХАЛ внимательно следит за наращиванием американского военного присутствия в Персидском заливе и готовится к сценарию, при котором Вашингтон примет решение о нанесении удара по Ирану. По словам генерала, в таком случае иранский ответ может быть направлен не только против американских объектов, но и против Израиля.

Мило прокомментировал возможную роль «Хезболлы» в случае начала боевых действий. По его словам, пока невозможно точно сказать, присоединится ли ливанская группировка к иранским ударам, однако в Израиле исходят из того, что такой сценарий реален. По его словам, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности как к оборонительным, так и к наступательным операциям на северном направлении.

В то же время генсек иракских «Бригад Хезболлы» Абу Хусейн аль-Хамидауи призвал к широкой мобилизации и подготовке к полномасштабной войне в поддержку Ирана.

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 585
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5683
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2508
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5719
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3620
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5560
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4810
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7289
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3630
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2520

