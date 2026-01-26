Союзники Ирана грозят Израилю

Как сообщают израильские СМИ, Мило сказал, что ЦАХАЛ внимательно следит за наращиванием американского военного присутствия в Персидском заливе и готовится к сценарию, при котором Вашингтон примет решение о нанесении удара по Ирану. По словам генерала, в таком случае иранский ответ может быть направлен не только против американских объектов, но и против Израиля.

Мило прокомментировал возможную роль «Хезболлы» в случае начала боевых действий. По его словам, пока невозможно точно сказать, присоединится ли ливанская группировка к иранским ударам, однако в Израиле исходят из того, что такой сценарий реален. По его словам, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности как к оборонительным, так и к наступательным операциям на северном направлении.

В то же время генсек иракских «Бригад Хезболлы» Абу Хусейн аль-Хамидауи призвал к широкой мобилизации и подготовке к полномасштабной войне в поддержку Ирана.