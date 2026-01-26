USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

В Иране судят с конфискацией

01:28 281

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи распорядился ускорить рассмотрение дел участников недавних протестов, предусмотрев конфискацию их имущества для возмещения нанесенного ущерба, сообщают иранские СМИ.

Мохсени-Эджеи заявил, что участники беспорядков, помимо предусмотренных законом наказаний, обязаны компенсировать ущерб, причиненный государственному и частному имуществу. В этой связи судебным структурам поручено инициировать процедуры ареста принадлежащего им имущества.

Он отдельно подчеркнул, что при конфискации необходимо учитывать риски остановки производственных предприятий, поскольку это может привести к росту безработицы. Он также предостерег от действий, способных нарушить работу центров и учреждений, оказывающих общественные услуги. Глава судебной власти назвал США и Израиль основными организаторами «насильственной смуты», заявив, что эти страны открыто поддерживали протестующих финансами, оружием и обучением.

Эджеи заявил, что «хотя общество требует скорейшего суда над участниками беспорядков, необходимо соблюдать законность и принцип справедливости».

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 585
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5683
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2509
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5719
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3621
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5560
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4811
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7290
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3630
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2521

ЭТО ВАЖНО

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 585
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5683
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2509
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5719
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3621
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5560
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4811
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7290
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2579
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3630
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться