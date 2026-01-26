В Иране судят с конфискацией

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи распорядился ускорить рассмотрение дел участников недавних протестов, предусмотрев конфискацию их имущества для возмещения нанесенного ущерба, сообщают иранские СМИ.

Мохсени-Эджеи заявил, что участники беспорядков, помимо предусмотренных законом наказаний, обязаны компенсировать ущерб, причиненный государственному и частному имуществу. В этой связи судебным структурам поручено инициировать процедуры ареста принадлежащего им имущества.

Он отдельно подчеркнул, что при конфискации необходимо учитывать риски остановки производственных предприятий, поскольку это может привести к росту безработицы. Он также предостерег от действий, способных нарушить работу центров и учреждений, оказывающих общественные услуги. Глава судебной власти назвал США и Израиль основными организаторами «насильственной смуты», заявив, что эти страны открыто поддерживали протестующих финансами, оружием и обучением.

Эджеи заявил, что «хотя общество требует скорейшего суда над участниками беспорядков, необходимо соблюдать законность и принцип справедливости».