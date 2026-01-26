Как в Иране подавляли протесты

В Иране в ходе общенациональных протестов в начале января силовики открыли огонь по участникам беспорядков, пытавшимся покинуть горящий рынок в городе Реште в 300 км от Тегерана, в результате чего погибли десятки человек, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на очевидцев.

Это произошло спустя несколько дней после того, как торговцы исторического базара в Реште массово закрыли свои лавки в знак протеста.

«Мои друзья, владельцы магазинов, рассказали мне, что сотрудники разведки звонили им и пытались оказать давление, чтобы они снова открыли свои магазины и прекратили забастовку. Между базаром и государством возникла напряженность», – рассказал один из собеседников.

После возгорания рынка протестующие, скрывавшиеся от сил безопасности в узких переулках базара, начали покидать территорию. Один из очевидцев сообщил, что пожар начался около 21:00 по местному времени. Как отмечает издание, причины возникновения и распространения огня остаются неустановленными. По словам двух свидетелей, в ту ночь в городе дул сильный горячий ветер, который, вероятно, способствовал быстрому распространению пламени.

Один из участников протестов рассказал, что они столкнулись с сотрудниками полиции. По его словам, часть правоохранителей была в форме, часть – в гражданской одежде; они передвигались как пешком, так и на мотоциклах, и были вооружены дробовиками и штурмовыми винтовками. Другой житель Решта утверждает, что силовики открыли огонь по людям.

«Силовики стреляли по базару из автоматов… Это было ужасно. Они убили столько людей, даже тех, кто пытался сбежать», – рассказал в интервью один из свидетелей, принимавший участие в протестах.

Два очевидца также заявили, что сотрудники силовых структур препятствовали проезду пожарных расчетов к месту возгорания. В результате, по данным газеты, огнем были уничтожены более 30 торговых предприятий.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных представителей министерства здравоохранения республики сообщил, что число погибших в ходе массовых протестов в Иране 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс. человек.

По словам опрошенного журналистами врача Амира Парасты, готовившего соответствующий отчет, в эти данные не включены люди, доставленные в морги при военных госпиталях, а также погибшие в районах, где учет не велся. Сам медик считает, что реальное число жертв может быть значительно выше.

Массовые протесты в Иране начались на фоне острого экономического кризиса. Власти в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Президент США Дональд Трамп угрожал военным вмешательством в случае жесткого подавления протестов, однако впоследствии, после консультаций с союзниками, изменил свою позицию, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, против удара по Ирану также высказались Израиль и ряд арабских стран, сочтя такую меру преждевременной. Сам Трамп заявил, что отказался от идеи атаки после отмены нескольких казней в Иране.

23 января Трамп объявил, что в сторону Ирана направляется «большая флотилия» американских военных кораблей «на всякий случай».