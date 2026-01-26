USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Как в Иране подавляли протесты

01:50 147

В Иране в ходе общенациональных протестов в начале января силовики открыли огонь по участникам беспорядков, пытавшимся покинуть горящий рынок в городе Реште в 300 км от Тегерана, в результате чего погибли десятки человек, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на очевидцев.

Это произошло спустя несколько дней после того, как торговцы исторического базара в Реште массово закрыли свои лавки в знак протеста.

«Мои друзья, владельцы магазинов, рассказали мне, что сотрудники разведки звонили им и пытались оказать давление, чтобы они снова открыли свои магазины и прекратили забастовку. Между базаром и государством возникла напряженность», – рассказал один из собеседников.

После возгорания рынка протестующие, скрывавшиеся от сил безопасности в узких переулках базара, начали покидать территорию. Один из очевидцев сообщил, что пожар начался около 21:00 по местному времени. Как отмечает издание, причины возникновения и распространения огня остаются неустановленными. По словам двух свидетелей, в ту ночь в городе дул сильный горячий ветер, который, вероятно, способствовал быстрому распространению пламени.

Один из участников протестов рассказал, что они столкнулись с сотрудниками полиции. По его словам, часть правоохранителей была в форме, часть – в гражданской одежде; они передвигались как пешком, так и на мотоциклах, и были вооружены дробовиками и штурмовыми винтовками. Другой житель Решта утверждает, что силовики открыли огонь по людям.

«Силовики стреляли по базару из автоматов… Это было ужасно. Они убили столько людей, даже тех, кто пытался сбежать», – рассказал в интервью один из свидетелей, принимавший участие в протестах.

Два очевидца также заявили, что сотрудники силовых структур препятствовали проезду пожарных расчетов к месту возгорания. В результате, по данным газеты, огнем были уничтожены более 30 торговых предприятий.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных представителей министерства здравоохранения республики сообщил, что число погибших в ходе массовых протестов в Иране 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс. человек.

По словам опрошенного журналистами врача Амира Парасты, готовившего соответствующий отчет, в эти данные не включены люди, доставленные в морги при военных госпиталях, а также погибшие в районах, где учет не велся. Сам медик считает, что реальное число жертв может быть значительно выше.

Массовые протесты в Иране начались на фоне острого экономического кризиса. Власти в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Президент США Дональд Трамп угрожал военным вмешательством в случае жесткого подавления протестов, однако впоследствии, после консультаций с союзниками, изменил свою позицию, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, против удара по Ирану также высказались Израиль и ряд арабских стран, сочтя такую меру преждевременной. Сам Трамп заявил, что отказался от идеи атаки после отмены нескольких казней в Иране.

23 января Трамп объявил, что в сторону Ирана направляется «большая флотилия» американских военных кораблей «на всякий случай».

Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 585
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5684
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2510
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5720
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3621
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
25 января 2026, 17:10 5560
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
25 января 2026, 13:39 4811
Иран опровергает 30 тысяч погибших
Иран опровергает 30 тысяч погибших обновлено 22:59
25 января 2026, 22:59 7290
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:25 2581
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
25 января 2026, 18:17 3632
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
25 января 2026, 17:26 2521

