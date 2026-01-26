USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Снегопад унес жизни 61 афганца

02:35 341

Миннеаполис (США). Задержание фотографа Джона Абернати во время протестов против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE)

Гватемала (Гватемала). Сотрудники полиции обыскивают мужчин во время действия режима чрезвычайного положения в стране, введенного после эскалации насилия

Украина. Тепловая электростанция, поврежденная российскими ракетными ударами. Месторасположение не указано

Хан-Юнис (Газа). Палестинская семья нашла убежище на крыше мечети Билал

Газни (Афганистан). Власти сообщают, что сильный снегопад за три дня унес жизни 61 человека

Нуук (Гренландия). Женщина с гренландским флагом во время протеста перед консульством США

Гувахати (Индия). 10 тысяч танцоров готовятся установить мировой рекорд Гиннесса по самому масштабному в истории исполнению Багурумбы («танец бабочки») – традиционного женского танца народности бодо

Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
02:15 754
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
25 января 2026, 16:13 4687
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров
02:43 368
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца
02:35 342
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток
25 января 2026, 23:06
25 января 2026, 23:06 14603
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
25 января 2026, 14:16
25 января 2026, 14:16 4279
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 842
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
25 января 2026, 22:40
25 января 2026, 22:40 5983
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39
25 января 2026, 21:39 2657
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану
25 января 2026, 20:48
25 января 2026, 20:48 5885
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
25 января 2026, 21:39
25 января 2026, 21:39 3748

