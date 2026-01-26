Снегопад унес жизни 61 афганца

Миннеаполис (США). Задержание фотографа Джона Абернати во время протестов против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE)
Гватемала (Гватемала). Сотрудники полиции обыскивают мужчин во время действия режима чрезвычайного положения в стране, введенного после эскалации насилия
Украина. Тепловая электростанция, поврежденная российскими ракетными ударами. Месторасположение не указано
Хан-Юнис (Газа). Палестинская семья нашла убежище на крыше мечети Билал
Газни (Афганистан). Власти сообщают, что сильный снегопад за три дня унес жизни 61 человека
Нуук (Гренландия). Женщина с гренландским флагом во время протеста перед консульством США
Гувахати (Индия). 10 тысяч танцоров готовятся установить мировой рекорд Гиннесса по самому масштабному в истории исполнению Багурумбы («танец бабочки») – традиционного женского танца народности бодо