Снегопад унес жизни 61 афганца

Миннеаполис (США). Задержание фотографа Джона Абернати во время протестов против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE)

Гватемала (Гватемала). Сотрудники полиции обыскивают мужчин во время действия режима чрезвычайного положения в стране, введенного после эскалации насилия

Украина. Тепловая электростанция, поврежденная российскими ракетными ударами. Месторасположение не указано

Хан-Юнис (Газа). Палестинская семья нашла убежище на крыше мечети Билал

Газни (Афганистан). Власти сообщают, что сильный снегопад за три дня унес жизни 61 человека

Нуук (Гренландия). Женщина с гренландским флагом во время протеста перед консульством США