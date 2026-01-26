Киевляне греются у костров

Каракас (Венесуэла). В небе над городом появилось разрисованное беспилотниками изображение президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес
Лос-Анджелес (США). Участник демонстрации в ипостаси Трампа протестует на акции протеста против убийства в Минеаполисе 37-летнего Алекса Претти
Тирана (Албания). Офис премьер-министра во время антиправительственной акции протеста забросали "коктейлем Молотова"
Киев (Украина). Киевляне греются у костра в одном из районов украинской столицы, который остался без электричества после российских ударов по энергетической инфраструктуре
Нью-Дели (Индия). Солдаты маршируют под дождем во время генеральной репетиции парада в честь Дня Республики
Санкт-Петербург (Россия). Мужчина на закате переходит замерзшую реку Неву
Нуук (Гренландия). Северное сияние освещает небо над собором Нуука