Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Киевляне греются у костров

Каракас (Венесуэла). В небе над городом появилось разрисованное беспилотниками изображение президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес

Лос-Анджелес (США). Участник демонстрации в ипостаси Трампа протестует на акции протеста против убийства в Минеаполисе 37-летнего Алекса Претти

Тирана (Албания). Офис премьер-министра во время антиправительственной акции протеста забросали "коктейлем Молотова"

Киев (Украина). Киевляне греются у костра в одном из районов украинской столицы, который остался без электричества после российских ударов по энергетической инфраструктуре

Нью-Дели (Индия). Солдаты маршируют под дождем во время генеральной репетиции парада в честь Дня Республики

Санкт-Петербург (Россия). Мужчина на закате переходит замерзшую реку Неву

Нуук (Гренландия). Северное сияние освещает небо над собором Нуука

Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 754
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4689
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 373
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 343
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток
Тяжелые военные самолеты США перебросили на Ближний Восток обновлено 23:06
25 января 2026, 23:06 14604
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4279
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 842
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины
Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины обновлено 22:40
25 января 2026, 22:40 5984
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
Ближайшего союзника Си обвиняют в передаче США «ядерных секретов»
25 января 2026, 21:39 2657
Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
25 января 2026, 20:48 5885
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем
Зеленский об итогах переговоров в Абу-Даби: компромисс нужен всем обновлено 21:39
25 января 2026, 21:39 3748

