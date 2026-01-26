Убрали посла, который критиковал Трампа

Власти Австралии отозвали Кевина Радда, критиковавшего американского лидера Дональда Трампа, с поста посла в США.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Правительство рекомендовало генерал-губернатору Австралии Саманте Мостин назначить экс-министра обороны Грега Мориарти послом Австралии в Соединенных Штатах Америки.

До назначения на пост посла в США бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд на своей странице в X неоднократно публиковал заявления с резкой критикой в адрес Трампа: называл его "самым деструктивным президентом в истории" и обвинял в том, что он "втаптывает Америку и демократию в грязь". После победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Радд удалил часть своих публикаций, а в октябре 2025 года даже извинился перед американским лидером, который заявил, что ему не нравится австралийский посол.