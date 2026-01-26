USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Трамп сделал шаг назад

05:39 646

Под давлением общественности президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в связи со стрельбой , открытой 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудником пограничной службы, из-за чего погиб мужчина.

"Мы изучаем, выясняем все и придем к заключению", - приводит газета The Wall Street Journal ответ Трампа на вопрос интервью о том, считает ли он правильными действия пограничника, повлекшие за собой гибель 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

"Мне не нравится, когда происходит любая стрельба, - продолжил американский лидер. - Вместе с тем мне не нравится, когда кто-то идет на протест и у него при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряженными патронами обоймами".

Отметим, что ранее Д.Трамп безоговорочно поддержал сотрудников ICE, открывших стрельбу по протестующему.

Помимо этого, президент США дал понять, что сотрудники миграционных служб в определенной перспективе будут отозваны из Миннеаполиса. "В какой-то момент мы уйдем <...>. Они проделали феноменальную работу <...>. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций", - заявил Трамп. Глава американской администрации также предположил, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут быть значительно больше, чем в Миннесоте.

"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 957
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 660
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 2386
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 1032
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3998
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 1559
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4882
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 1145
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 956
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4411
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 1061

ЭТО ВАЖНО

"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 957
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 660
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 2386
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 1032
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3998
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 1559
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4882
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 1145
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 956
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4411
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 1061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться