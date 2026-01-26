Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщает, что власти страны освободили из тюрем по всей стране в субботу не менее 80 человек под давлением США.

Глава организации Альфредо Ромеро заявил, что правозащитники уточняют личности тех, кто был освобожден.

Как сообщает ВВС, это последняя группа заключенных, освобожденных с тех пор, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В минувшую пятницу временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в общей сложности было освобождено более 600 заключенных, но Foro Penal утверждает, что эта цифра завышена.

Среди тех, кто вышел на свободу и чьи личности были подтверждены ранее, есть представители венесуэльской оппозиции, а также пять граждан Испании.