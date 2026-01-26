USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе

05:49 662

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщает, что власти страны освободили из тюрем по всей стране в субботу не менее 80 человек под давлением США.

Глава организации Альфредо Ромеро заявил, что правозащитники уточняют личности тех, кто был освобожден.

Как сообщает ВВС, это последняя группа заключенных, освобожденных с тех пор, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В минувшую пятницу временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в общей сложности было освобождено более 600 заключенных, но Foro Penal утверждает, что эта цифра завышена.

Среди тех, кто вышел на свободу и чьи личности были подтверждены ранее, есть представители венесуэльской оппозиции, а также пять граждан Испании.

"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 958
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 663
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 2387
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 1032
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3998
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 1559
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4882
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 1145
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 958
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4411
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 1061

ЭТО ВАЖНО

"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 958
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 663
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 2387
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 1032
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3998
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 1559
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4882
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 1145
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 958
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4411
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 1061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться