Зеленский встретился с главным противником Лукашенко

05:53 389

Президент Украины провел встречу с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской во время визита в Литву.

Об этом сообщила сама С.Тихановская в своем телеграм-канале.

Лидер беларусской оппозиции поблагодарила украинского президента за его поддержку демократической Беларуси.

Лидер оппозиции также выразила благодарность Зеленскому и его администрации за помощь в освобождении белорусских политзаключенных.

В конце прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко освободил 123 осужденных по политическим статьям в обмен на отмену части санкций США. При этом большинство политзаключенных (в том числе известные политики Александр Бабарико и Мария Колесникова, а также лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий) были доставлены из Беларуси в Украину.

Напомним, что в воскресенье Зеленский прибыл в Вильнюс на встречу с президентами Польши и Литвы.

"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 959
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 664
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 2388
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 1032
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 3998
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция
02:15 1560
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 4882
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 1146
Снегопад унес жизни 61 афганца
Снегопад унес жизни 61 афганца объектив haqqin.az
02:35 958
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
25 января 2026, 14:16 4411
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
Дамаск заявил о нарушении курдами перемирия. Армия готовит ответ
00:43 1061

