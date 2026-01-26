Зеленский встретился с главным противником Лукашенко

Президент Украины провел встречу с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской во время визита в Литву.
Об этом сообщила сама С.Тихановская в своем телеграм-канале.
Лидер беларусской оппозиции поблагодарила украинского президента за его поддержку демократической Беларуси.
Лидер оппозиции также выразила благодарность Зеленскому и его администрации за помощь в освобождении белорусских политзаключенных.
В конце прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко освободил 123 осужденных по политическим статьям в обмен на отмену части санкций США. При этом большинство политзаключенных (в том числе известные политики Александр Бабарико и Мария Колесникова, а также лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий) были доставлены из Беларуси в Украину.
Напомним, что в воскресенье Зеленский прибыл в Вильнюс на встречу с президентами Польши и Литвы.