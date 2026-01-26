USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

В Иране «хоронят» американских солдат

10:04 820

Американским солдатам в регионе Ближнего Востока стоит «попрощаться со своими семьями», если США «допустят ошибку», написал в соцсети Х глава комиссии нацбезопасности Ирана Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что, если Америка, основываясь на ошибочных расчётах заблудшего президента, совершит какую-то ошибку, их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о прибытии к берегам Ирана авианосной группы «Авраам Линкольн». До этого стало известно, что не менее шести тяжелых американских военно-транспортных самолетов C-17А Globemaster III за последние 24 часа совершили полеты на Ближний Восток.

По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион перебрасываются дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 20477
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3157
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 622
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 821
"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 4743
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 4301
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 7111
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 2609
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 4522
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 5404
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 2531

ЭТО ВАЖНО

Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 20477
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3157
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 622
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 821
"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 4743
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 4301
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 7111
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 2609
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 4522
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 5404
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 2531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться