В Иране «хоронят» американских солдат

Американским солдатам в регионе Ближнего Востока стоит «попрощаться со своими семьями», если США «допустят ошибку», написал в соцсети Х глава комиссии нацбезопасности Ирана Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что, если Америка, основываясь на ошибочных расчётах заблудшего президента, совершит какую-то ошибку, их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о прибытии к берегам Ирана авианосной группы «Авраам Линкольн». До этого стало известно, что не менее шести тяжелых американских военно-транспортных самолетов C-17А Globemaster III за последние 24 часа совершили полеты на Ближний Восток.

По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион перебрасываются дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.