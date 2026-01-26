Сколько пожаров произошло в Азербайджане за неделю

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает свою деятельность по выполнению своих обязанностей, включая защиту населения и территорий от стихийных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в министерстве, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие структуры ведомства за прошедшую неделю совершили 166 выездов в связи с пожарами, 41 – в связи с оказанием помощи лицам, оставшимся в беспомощном состоянии , 1 – в связи с ДТП и 1 – в связи со взрывом. В результате принятых срочных и неотложных мер пожары были оперативно потушены, а жизни людей спасены.

В общей сложности на прошлой неделе сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли 54 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. В результате произошедших инцидентов 2 человека получили ранения, а 7 человек погибли.