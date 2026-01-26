USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Kontakt удваивает свое присутствие на рынке Грузии

10:26 130

Сеть магазинов Kontakt, на протяжении многих лет удерживающая лидирующие позиции в сфере розничной торговли Азербайджана, продолжает уверенное и амбициозное расширение на международных рынках. В настоящее время сеть представлена на рынке Грузии шестью магазинами и в этом году планирует удвоить масштаб деятельности, открыв еще шесть новых магазинов в различных регионах страны.

Как локальный бренд, Kontakt уже более пяти лет успешно применяет свой опыт за пределами страны – в Грузии. С момента выхода на рынок сеть в короткие сроки завоевала доверие местных покупателей и стала одним из заметных игроков в конкурентной среде.

Закрепившись в таких ключевых городах, как ТбилисиБатуми и Рустави, в этом году Kontakt готовится выйти и в регионы: ТелавиКутаиси и Зугдиди, охватывая Грузию с разных сторон.

Для грузинских потребителей Kontakt уже зарекомендовал себя как место с широким ассортиментом и высоким уровнем удобства. В частности, комфортные условия внутреннего кредитования являются одним из ключевых преимуществ, выделяющих сеть на местном рынке. Адаптируясь к требованиям рынка и внимательно анализируя потребительские привычки, Kontakt сформировал уникальный формат покупательского опыта.

Отметим, что сегодня сеть Kontakt обслуживает тысячи клиентов, располагая более чем 50 магазинами в Азербайджане6 магазинами в Грузии, а также онлайн-платформами kontakt.az и kontakt.ge.   Кроме того, Kontakt является первым и единственным официальным партнером крупнейшего европейского союза электроники Euronics в Кавказском регионе.

Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 20484
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3161
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 631
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 827
"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 4747
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 4306
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 7117
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 2610
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 4522
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 5405
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 2532

ЭТО ВАЖНО

Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 20484
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3161
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 631
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 827
"Братья" хорошо отобедали
"Братья" хорошо отобедали главная тема
05:10 4747
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
Под давлением США: сотни политзаключенных на свободе
05:49 4306
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика
03:32 7117
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция
02:56 2610
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
25 января 2026, 16:45 4522
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
25 января 2026, 16:13 5405
Киевляне греются у костров
Киевляне греются у костров объектив haqqin.az
02:43 2532
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться