Kontakt удваивает свое присутствие на рынке Грузии

Сеть магазинов Kontakt, на протяжении многих лет удерживающая лидирующие позиции в сфере розничной торговли Азербайджана, продолжает уверенное и амбициозное расширение на международных рынках. В настоящее время сеть представлена на рынке Грузии шестью магазинами и в этом году планирует удвоить масштаб деятельности, открыв еще шесть новых магазинов в различных регионах страны.

Как локальный бренд, Kontakt уже более пяти лет успешно применяет свой опыт за пределами страны – в Грузии. С момента выхода на рынок сеть в короткие сроки завоевала доверие местных покупателей и стала одним из заметных игроков в конкурентной среде.

Закрепившись в таких ключевых городах, как Тбилиси, Батуми и Рустави, в этом году Kontakt готовится выйти и в регионы: Телави, Кутаиси и Зугдиди, охватывая Грузию с разных сторон.

Для грузинских потребителей Kontakt уже зарекомендовал себя как место с широким ассортиментом и высоким уровнем удобства. В частности, комфортные условия внутреннего кредитования являются одним из ключевых преимуществ, выделяющих сеть на местном рынке. Адаптируясь к требованиям рынка и внимательно анализируя потребительские привычки, Kontakt сформировал уникальный формат покупательского опыта.

Отметим, что сегодня сеть Kontakt обслуживает тысячи клиентов, располагая более чем 50 магазинами в Азербайджане, 6 магазинами в Грузии, а также онлайн-платформами kontakt.az и kontakt.ge. Кроме того, Kontakt является первым и единственным официальным партнером крупнейшего европейского союза электроники Euronics в Кавказском регионе.