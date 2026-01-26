Хаменеи прячется от удара в подземном лабиринте

В ожидании возможной атаки США верховный лидер Ирана Али Хаменеи перемещается из одного подземного убежища в другое в сети бункеров, которые он и высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции использовали во время 12-дневной войны с Израилем. Об этом пишут израильские СМИ.

Отмечается, что во время 12-дневной войны Израиль всерьез рассматривал возможность ликвидации Хаменеи. Израильская разведка вела активные поиски его местонахождения, зная о существовании сети защищенных объектов.

Теперь же, ожидая новой угрозы, Хаменеи снова переместился в укрепленный подземный комплекс с сетью взаимосвязанных туннелей. Израильские СМИ указывают конкретный район — Лавизан (северо-восток Тегерана), где находится один из самых защищенных бункеров, в который Хаменеи перебрался вместе с семьей.

Согласно публикациям, эта сеть бункеров построена КСИР и находится на глубине около 90-100 метров. Она считается более защищенной, чем ядерный объект в Фордо, и спроектирована так, чтобы выдержать прямые удары бетонобойных бомб.