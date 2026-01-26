Трагедия в Баку: мать убита, сын задержан

В Сабунчинском районе Баку совершено убийство. Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, 24 января поступила информация об убийстве 67-летней Хаят Агаевой.

В ходе предварительного расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Эмиль Агаев, 1981 года рождения, нанеся женщине ножевые ранения, умышленно лишил ее жизни.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство). Сын погибшей — Э.Агаев — задержан в качестве подозреваемого.