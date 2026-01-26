USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Трагедия в Баку: мать убита, сын задержан

10:40

В Сабунчинском районе Баку совершено убийство. Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, 24 января поступила информация об убийстве 67-летней Хаят Агаевой.

В ходе предварительного расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Эмиль Агаев, 1981 года рождения, нанеся женщине ножевые ранения, умышленно лишил ее жизни.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство). Сын погибшей — Э.Агаев — задержан в качестве подозреваемого.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар
11:34
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
02:56
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
11:35
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана
05:59
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
02:15
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали
05:10

