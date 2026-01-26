USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Цены на золото и серебро бьют рекорды

10:46

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 03:03 по Баку цена на драгоценный металл составляла $5007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на этой бирже обновила исторический максимум, превысив $105 за тройскую унцию.

По данным на 3:03 по Баку, стоимость драгметалла была на уровне $105,25 за тройскую унцию (+1,93%).

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
11:34
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
02:56
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
11:35
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
02:15
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали
05:10

