Цены на золото и серебро бьют рекорды

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 03:03 по Баку цена на драгоценный металл составляла $5007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на этой бирже обновила исторический максимум, превысив $105 за тройскую унцию.

По данным на 3:03 по Баку, стоимость драгметалла была на уровне $105,25 за тройскую унцию (+1,93%).