Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым

фото; новость дополнена
11:35 2297

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече, как отмечается, было подчеркнуто успешное развитие отношений между странами по различным направлениям, в том числе в экономико-торговой сфере, энергетике, туризме и других областях. Отмечены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, сфере высоких технологий, а также искусственного интеллекта. Было подчеркнуто значение взаимных визитов и контактов на различных уровнях для углубления сотрудничества.

Гидеон Саар отметил, что в рамках визита его сопровождают представители бизнеса и деловых кругов, и подчеркнул, что проведение Азербайджано-израильского бизнес-форума будет способствовать развитию экономико-торговых связей между двумя странами. Он выразил благодарность Алиеву за заботу, оказываемую государством еврейской общине в Азербайджане.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев — дальновидный лидер, который ведет свою страну к впечатляющим достижениям. У нас состоялась содержательная встреча в Баку, и я поблагодарил президента за его дружбу и поддержку еврейской жизни в Азербайджане. Я прибыл в Баку с представительной бизнес-экономической делегацией израильских компаний и экономических организаций, представляющих многие секторы. Наша общая цель — углубить партнерство в сферах энергетики, обороны, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и других областях. Мы укрепляем наши стратегические отношения», - написал Саар в соцсети Х после встречи с азербайджанским лидером.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 116
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08 492
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
11:34 4072
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3195
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14 1957
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым фото; новость дополнена
11:35 2298
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 22092
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3783
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 2104
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 2489
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 6104

