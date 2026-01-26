Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече, как отмечается, было подчеркнуто успешное развитие отношений между странами по различным направлениям, в том числе в экономико-торговой сфере, энергетике, туризме и других областях. Отмечены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, сфере высоких технологий, а также искусственного интеллекта. Было подчеркнуто значение взаимных визитов и контактов на различных уровнях для углубления сотрудничества.
Гидеон Саар отметил, что в рамках визита его сопровождают представители бизнеса и деловых кругов, и подчеркнул, что проведение Азербайджано-израильского бизнес-форума будет способствовать развитию экономико-торговых связей между двумя странами. Он выразил благодарность Алиеву за заботу, оказываемую государством еврейской общине в Азербайджане.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев — дальновидный лидер, который ведет свою страну к впечатляющим достижениям. У нас состоялась содержательная встреча в Баку, и я поблагодарил президента за его дружбу и поддержку еврейской жизни в Азербайджане. Я прибыл в Баку с представительной бизнес-экономической делегацией израильских компаний и экономических организаций, представляющих многие секторы. Наша общая цель — углубить партнерство в сферах энергетики, обороны, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и других областях. Мы укрепляем наши стратегические отношения», - написал Саар в соцсети Х после встречи с азербайджанским лидером.