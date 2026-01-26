Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым

На встрече, как отмечается, было подчеркнуто успешное развитие отношений между странами по различным направлениям, в том числе в экономико-торговой сфере, энергетике, туризме и других областях. Отмечены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, сфере высоких технологий, а также искусственного интеллекта. Было подчеркнуто значение взаимных визитов и контактов на различных уровнях для углубления сотрудничества.

Гидеон Саар отметил, что в рамках визита его сопровождают представители бизнеса и деловых кругов, и подчеркнул, что проведение Азербайджано-израильского бизнес-форума будет способствовать развитию экономико-торговых связей между двумя странами. Он выразил благодарность Алиеву за заботу, оказываемую государством еврейской общине в Азербайджане.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев — дальновидный лидер, который ведет свою страну к впечатляющим достижениям. У нас состоялась содержательная встреча в Баку, и я поблагодарил президента за его дружбу и поддержку еврейской жизни в Азербайджане. Я прибыл в Баку с представительной бизнес-экономической делегацией израильских компаний и экономических организаций, представляющих многие секторы. Наша общая цель — углубить партнерство в сферах энергетики, обороны, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и других областях. Мы укрепляем наши стратегические отношения», - написал Саар в соцсети Х после встречи с азербайджанским лидером.