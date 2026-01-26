Немцы требуют, чтобы Трамп извинился

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что президенту США Дональду Трампу было бы уместно извиниться перед семьями погибших солдат НАТО за слова о том, что участвовавшие в миссиях альянса в Афганистане бойцы из других стран «оставались в стороне от линии фронта». Такое заявление немецкий политик сделал в ток-шоу телеведущей Карен Миоcга (Caren Miosga) на телеканале ARD вечером в воскресенье, 25 января.

По словам Писториуса, высказывания Трампа «просто неприличны и неуважительны». Министр отметил, что извинения стали бы «признаком порядочности, уважения и благоразумия». «Но мы все знаем, как действует американский президент», - добавил он.

Писториус заявил, что обсудит эту ситуацию с главой Пентагона Питом Хегсетом, «как только увидится с ним». «Я испытываю огромное уважение к достижениям американской нации и к тому союзнику, которым США были для нас на протяжении 70 лет. Но уважение должно быть взаимным», - сказал немецкий политик.

Писториус прокомментировал высказывания Трампа и в разговоре с газетой Bild 24 января. Тогда он упомянул, что немецкие солдаты находились в Афганистане в общей сложности 19 лет, и Германия в ходе миссии НАТО «заплатила высокую цену».

«59 солдат и три полицейских погибли в боях, нападениях или несчастных случаях. Многие раненые солдаты до сих пор страдают от полученных травм - как психических, так и физических. То же самое относится и к их семьям, которые будут нести эту боль всю оставшуюся жизнь», - сказал Писториус.

В интервью телеканалу Fox Business 22 января Трамп выразил мнение, что союзники по НАТО не стали бы помогать США в случае необходимости, и прокомментировал участие солдат других стран альянса в миссиях в Афганистане в 2001-2021 годах. «Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ничего у них не просили. Они скажут, что отправили какие-то войска в Афганистан, и это правда. Но они держались немного позади, немного в стороне от линии фронта», - сказал Трамп.

В ответ на это власти Великобритании напомнили, что статья №5 Североатлантического договора применялась лишь однажды - после терактов 11 сентября 2001 года, когда союзники пришли на помощь США. В рамках этой помощи и были введены войска в Афганистан.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал высказывания Трампа «оскорбительными и по-настоящему пугающими», отметив, что они причиняют боль семьям тех, чьи близкие были убиты или ранены во время афганской миссии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал уважать польских ветеранов, которые, по его словам, доказали приверженность союзническим обязательствам.