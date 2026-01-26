USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Суд отменил приказ Трампа

10:55 1300

Суд в США приостановил отмену гуманитарного статуса для тысяч мигрантов из Латинской Америки, сообщает Reuters.

Федеральный суд в США временно заблокировал решение администрации Трампа о прекращении легального статуса более 8,4 тыс. мигрантов — членов семей американских граждан и обладателей грин-карт.

Соответствующий предварительный судебный запрет вынесла судья окружного суда в Бостоне Индира Талвани, лишив Министерство внутренней безопасности возможности отменить ранее предоставленный гуманитарный пароль.

Речь идет о выходцах с Кубы, Гаити, а также из Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, которые получили право временного проживания и работы в США в рамках программ воссоединения семей.

Эти механизмы были созданы или расширены при администрации Джо Байдена и позволяли родственникам законных резидентов въезжать в страну на законных основаниях.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 119
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08 493
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
11:34 4078
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3196
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14 1961
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым фото; новость дополнена
11:35 2302
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 22093
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3785
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 2106
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 2491
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 6105

