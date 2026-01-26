Суд отменил приказ Трампа

Суд в США приостановил отмену гуманитарного статуса для тысяч мигрантов из Латинской Америки, сообщает Reuters.

Федеральный суд в США временно заблокировал решение администрации Трампа о прекращении легального статуса более 8,4 тыс. мигрантов — членов семей американских граждан и обладателей грин-карт.

Соответствующий предварительный судебный запрет вынесла судья окружного суда в Бостоне Индира Талвани, лишив Министерство внутренней безопасности возможности отменить ранее предоставленный гуманитарный пароль.

Речь идет о выходцах с Кубы, Гаити, а также из Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, которые получили право временного проживания и работы в США в рамках программ воссоединения семей.

Эти механизмы были созданы или расширены при администрации Джо Байдена и позволяли родственникам законных резидентов въезжать в страну на законных основаниях.