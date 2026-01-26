Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на планы Баку и Еревана создать в регионе новый транзитный коридор и запустить прямые перевозки между двумя странами.

«Заявление о том, что сегодня транзитный маршрут проходит через Грузию, а завтра будет проходить через Армению, разрушает все, чего мы достигли как страна в 90-е и 2000-е годы.

Грузия оказалась в крайне тяжелом геополитическом тупике, который в ближайшее время либо завершится ликвидацией нас как независимого государства, либо освобождением из тисков мафиози Иванишвили и возвращением страны на путь стремительного развития», — написал Саакашвили в Facebook.