Самир Мамедов назначен CEO Birmarket

В руководстве ведущей электронной торговой платформы Азербайджана Birmarket произошли изменения. На должность главного исполнительного директора (CEO) компании назначен Самир Мамедов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 5 января 2026 года.

Ранее эту должность занимал Рауф Гуламалиев, который продолжит сотрудничество с Pasha Group в качестве советника.

Ранее Самир Мамедов занимал должность главного исполнительного директора (CEO) финтех-стартапа PashaPay, занимавшегося развитием первой в Азербайджане крупномасштабной электронной платежной системы.

Отметим, что Birmarket является одним из ведущих брендов экосистемы Bir – первой полностью интегрированной цифровой экосистемы на Кавказе.

Birmarket, как мультикатегорийный маркетплейс, предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров для удовлетворения повседневных потребностей. Платформа объединяет товары из различных категорий в одном месте, обеспечивая удобный и доступный процесс покупок. Являясь частью экосистемы Bir, как клиенты, так и партнеры могут пользоваться интегрированными платежными решениями, возможностями кредитования и рассрочки, программой Bir Bonus, а также другими преимуществами экосистемы.