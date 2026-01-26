USD 1.7000
Самир Мамедов назначен CEO Birmarket

В руководстве ведущей электронной торговой платформы Азербайджана Birmarket произошли изменения. На должность главного исполнительного директора (CEO) компании назначен Самир Мамедов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 5 января 2026 года.

Ранее эту должность занимал Рауф Гуламалиев, который продолжит сотрудничество с Pasha Group в качестве советника.

Ранее Самир Мамедов занимал должность главного исполнительного директора (CEO) финтех-стартапа PashaPay, занимавшегося развитием первой в Азербайджане крупномасштабной электронной платежной системы.

Отметим, что Birmarket является одним из ведущих брендов экосистемы Bir – первой полностью интегрированной цифровой экосистемы на Кавказе.

Birmarket, как мультикатегорийный маркетплейс, предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров для удовлетворения повседневных потребностей. Платформа объединяет товары из различных категорий в одном месте, обеспечивая удобный и доступный процесс покупок. Являясь частью экосистемы Bir, как клиенты, так и партнеры могут пользоваться интегрированными платежными решениями, возможностями кредитования и рассрочки, программой Bir Bonus, а также другими преимуществами экосистемы.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым фото; новость дополнена
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
В Иране «хоронят» американских солдат
«Братья» хорошо отобедали главная тема
