Какие секторы экономики показали наибольший рост в 2025 году?

В результате реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на превращение Азербайджана в международный транспортно-логистический и транзитный узел, а также на повышение конкурентоспособности международных транзитных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, за последние четыре года объем транзитных перевозок, в частности, контейнерных грузов по железным дорогам, увеличился в два раза.

Одновременно в целях обеспечения населения качественными, удобными и безопасными услугами общественного транспорта была сформирована современная транспортная сеть, а также реализован комплекс мероприятий по повышению мобильности в городе Баку. В результате транспортный сектор превратился в одну из ключевых отраслей национальной экономики, а доходы в данной сфере демонстрируют положительную динамику из года в год.

За последние годы был реализован значительный объем мероприятий по ускорению цифровой трансформации, цифровизации всех отраслей экономики, внедрения технологий искусственного интеллекта, расширения охвата и повышения качества услуг высокоскоростных фиксированных и мобильных широкополосных интернет-сетей, формирования информационного общества и электронного правительства, развития инновационной экосистемы, а также подготовки тысяч новых кадров по различным направлениям ИКТ.

В результате проведенных работ по итогам 2025 года секторы информации, связи и транспорта в Азербайджане продемонстрировали устойчивую положительную динамику развития. В частности, сектор информации и связи отличился самым высоким темпом роста в структуре производства валового внутреннего продукта страны, увеличившись в реальном выражении на 8,7 процента по сравнению с 2024 годом, при этом объем доходов достиг 3 989,0 млн манатов.

Транспортная отрасль также показала положительные результаты: доходы сектора в реальном выражении увеличились на 4,6 процента и составили 14 894,6 млн манатов.

Вклад указанных отраслей в экономический рост страны имеет особое значение. Так, на фоне общего роста валового внутреннего продукта на уровне 1,4 процента сектор транспорта и складского хозяйства обеспечил 0,32 процентного пункта экономического роста, а сектор информации и связи — 0,17 процентного пункта. В результате на долю секторов информации, связи и транспорта в 2025 году пришлось 35 процентов общего экономического роста Азербайджана.

Транспортный сектор также играет важную роль с точки зрения экспорта услуг страны. Согласно данным за девять месяцев 2025 года, экспорт ненефтяных транспортных услуг увеличился на 22,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около 18,3 процента общего ненефтяного экспорта и 27,4 процента экспорта ненефтяных услуг.

Экспорт телекоммуникационных и коммуникационных услуг за девять месяцев 2025 года также вырос на 21,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, при этом экспорт «компьютерных услуг» увеличился на 71 процент.

Данные показатели свидетельствуют о значительной роли секторов информационно-коммуникационных технологий и транспорта в формировании поступлений иностранной валюты в страну, а также об их существенном вкладе в улучшение сальдо текущего счета платежного баланса, прежде всего за счет транзитных и логистических услуг, и подтверждают их статус как одних из ключевых валютогенерирующих направлений ненефтяного сектора экономики.