USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Экс-адвокат получил срок в Баку

Инара Рафикгызы
11:46 778

В Бинагадинском районном суде завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Ибрагима Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, 38-летний Ибрагим Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности за обман и злоупотребление доверием. На период предварительного следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием установлено, что в 2024 году Гусейнов получил от членов семьи арестованного гражданина 44 тысячи манатов, пообещав добиться его освобождения из-под стражи, перевода под домашний арест либо назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Речь шла о Ф.Шахбазове, задержанном по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Несмотря на полученные деньги, Ибрагим Гусейнов своих обязательств не выполнил и не смог повлиять на изменение меры пресечения или освобождение задержанного.

После этого родственники арестованного обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый частично вернул полученные средства — 20 тысяч манатов, однако оставшаяся сумма возмещена не была.

Согласно приговору суда, Ибрагим Гусейнов приговорен к двум годам лишения свободы. Избранная в его отношении мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена, и его взяли под стражу в зале суда.

Отмечается, что Ибрагим Гусейнов ранее работал адвокатом в бюро Güvən. Решением Президиума Коллегии адвокатов от 25 ноября 2025 года он был исключен из членов коллегии.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 128
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08 501
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
11:34 4095
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3198
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14 1966
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым фото; новость дополнена
11:35 2306
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 22096
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3785
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 2110
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 2495
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 6109

ЭТО ВАЖНО

