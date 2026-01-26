Экс-адвокат получил срок в Баку

В Бинагадинском районном суде завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Ибрагима Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, 38-летний Ибрагим Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности за обман и злоупотребление доверием. На период предварительного следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием установлено, что в 2024 году Гусейнов получил от членов семьи арестованного гражданина 44 тысячи манатов, пообещав добиться его освобождения из-под стражи, перевода под домашний арест либо назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Речь шла о Ф.Шахбазове, задержанном по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Несмотря на полученные деньги, Ибрагим Гусейнов своих обязательств не выполнил и не смог повлиять на изменение меры пресечения или освобождение задержанного.

После этого родственники арестованного обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый частично вернул полученные средства — 20 тысяч манатов, однако оставшаяся сумма возмещена не была.

Согласно приговору суда, Ибрагим Гусейнов приговорен к двум годам лишения свободы. Избранная в его отношении мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена, и его взяли под стражу в зале суда.

Отмечается, что Ибрагим Гусейнов ранее работал адвокатом в бюро Güvən. Решением Президиума Коллегии адвокатов от 25 ноября 2025 года он был исключен из членов коллегии.