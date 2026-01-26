Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом

Известный азербайджанский адвокат Акрам Гасанов обратил внимание на то, что несмотря на объявленный правительством режим жесткой экономии из-за падения доходов от нефти, официальные лица страны продолжают летать в командировки бизнес-классом.

Гасанов указывает на значительную разницу в стоимости билетов между бизнес и эконом-классом (от 1000–2500 манатов против 500 манатов).

Адвокат приводит в пример жесткие правила в США, где бизнес-класс разрешен высоким должностным лицам только при перелетах длительностью более 14 часов.

«Известно, что наши чиновники в большинстве случаев вылетают за границу для участия в бесполезных мероприятиях (пустые встречи, конференции, семинары, тренинги и т.д.). Проще говоря, ездят погулять.

Но допустим, что от их поездок есть польза. Почему тогда бизнес-класс? Я уверен, что если бы они летали эконом-классом, за год можно было бы сэкономить десятки миллионов манатов. Почему же реальная экономия должна ложиться не на плечи чиновников, а всегда обрушиваться на население?» — задается вопросом адвокат.