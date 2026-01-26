На улицах Баку заменяют поврежденные трубопроводы

Трубы, вышедшие из строя из-за возведения на них домов, заменяются новыми. В некоторых районах Баку в защитной зоне, на главных водопроводных и канализационных линиях, незаконно возведены постройки. Эти трубопроводы выходят из строя из-за истечения срока службы под тяжестью незаконно возведенных на них зданий.

Трубопровод, ставший непригодным для использования из-за строительства домов на коллекторе в поселке Баладжары, на улицах Томрис и Зейтун, а также из-за того, что жители повредили конструкцию и подключили свое личное канализационное оборудование к магистральному трубопроводу, заменяется на новый Объединенной службой водоснабжения крупных городов.

Жителей заранее предупредили о текущем состоянии канализационной системы. Их проинформировали о том, что наличие зданий на трубах в охраняемой зоне водоснабжения и канализации представляет большую опасность. В такой ситуации в результате перегрузки произойдет сбой в работе системы водоснабжения, и домам также будет нанесен непоправимый ущерб.

В настоящее время неисправный канализационный коллектор заменяется. Новый трубопровод охватывает отдельные участки улиц Атропат, Томрис, Атилла, Кахриз и Яшар Садыгова. В рамках строительства нового магистрального трубопровода для замены поврежденного коллектора диаметром 1 000 мм прокладывается новый канализационный трубопровод длиной 1 152 метра. На данный момент проложено 1 068 метров трубопровода.

Согласно проекту, планируется бурение 22 скважин. 14 из них уже построены. Одновременно в рамках проекта прокладывается 2 304 метра абонентских линий. Для обеспечения общей функциональности территории также планируется строительство канализационного коллектора длиной 1 050 метров с трубой диаметром 300 мм.

На улице Хабиб бека Салимова в Ясамальском районе Баку дома были построены на водопроводе. В связи с аварийной ситуацией, вызванной перегрузкой, был проложен и введен в эксплуатацию новый 48-метровый трубопровод.

Другой адрес с домом, расположенным на канализационном трубопроводе, — улица Шахина Мустафаева, жилой массив Монтино, Наримановский район. Произошла авария на существующем канализационном трубопроводе, проложенном через улицу. Поскольку поврежденный участок находился под частным жилым домом, восстановить трубопровод не представлялось возможным. Поэтому потребовалась прокладка нового трубопровода. Так как грунт на участке состоит из камней, была задействована специальная техника. Работы будут завершены в ближайшее время.